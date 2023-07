Brandbriefe: Städtische Beschäftigte fordern Hamburg-Zulage

Stand: 03.07.2023 17:16 Uhr

"Wir brauchen mehr Geld - wir können uns das Leben in Hamburg nicht mehr leisten": Mit dramatischen Appellen sind rund 200 städtische Beschäftigte am Montag vor die Finanzbehörde am Gänsemarkt gezogen.