Stand: 14.01.2025 06:56 Uhr Brand in Zweifamilienhaus in Lohbrügge

Am Montag hat es in Lohbrügge in einem Zweifamilienhaus gebrannt. Dort war die Feuerwehr über Stunden im Einsatz, um einen Dachstuhl zu löschen. Verletzt wurde niemand, die Bewohnerinnen und Bewohner retteten sich selbst. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach musste von Einsatzkräften der Höhenrettung demontiert werden, bevor die letzten Glutnester gelöscht werden konnten. Gegen 20 Uhr war der Einsatz beendet. Die Brandursache ist unklar.

