Brand in Steak-Restaurant: Feuerwehreinsatz in St. Georg Stand: 06.09.2023 11:30 Uhr Die Hamburger Feuerwehr hat am Mittwochmorgen einen Brand im Stadtteil St. Georg gelöscht. Das Feuer brach in der Küche eines Steak-Restaurants aus.

Die Feuerwehr wurde gegen 5 Uhr alarmiert. In der Straße Spadenteich war in der Küche des Restaurants Steakhouse St. Georg ein Feuer ausgebrochen.

Hausbewohner in Sicherheit gebracht

Zwölf Bewohnerinnen und Bewohner aus den Wohnungen im oberen Teil des Gebäudes wurden in Sicherheit gebracht. Sie wurden in einem Linienbus betreut. Verletzt wurde niemand von ihnen. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei dem Einsatz leicht an der Hand.

Höhe des Schadens noch unklar

Die Lange Reihe wurde wegen des Feuerwehreinsatzes vorübergehend gesperrt. Etwa 45 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Da auch Fett brannte, wurde Löschschaum eingesetzt. Die Brandursache ist noch ebenso unklar wie die Höhe des Schadens.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 06.09.2023 | 10:00 Uhr