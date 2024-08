Stand: 14.08.2024 18:58 Uhr Blauzungenkrankheit erstmals in Hamburg nachgewiesen

Die Blauzungenkrankheit ist erstmals in Hamburg nachgewiesen worden. Für Menschen ist sie nicht gefährlich, für Tiere kann sie aber tödlich sein. Betroffen sind aktuell laut Behörde für Verbraucherschutz zwei Tiere in einer Schafhaltung im Bezirk Bergedorf. Seit vergangenem Herbst hat die Krankheit sich von den Niederlanden aus in Deutschland ausgebreitet. Eine Impfung aller empfänglichen Tiere wird laut Behörde dringend empfohlen.

