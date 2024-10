Stand: 31.10.2024 18:54 Uhr Bisher keine Bürgerräte in Hamburg eingerichtet

Hamburg ist deutschlandweit Schlusslicht bei der Einrichtung von Bürgerräten. Das hat eine Studie im Auftrag des Vereins "Mehr Demokratie" ergeben. Bürgerrate mit zufällig ausgelosten Teilnehmenden sind eine Form der Bürgerbeteiligung an politischen Entscheidungen. Das Modell wird laut der Studie am meisten in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg angewendet - in Hamburg hingegen noch kein einziges Mal. Zuletzt waren aber rechtliche Möglichkeiten dafür geschaffen worden.

