Billstedt: Mann stürzt ins Gleisbett und wird von U-Bahn überrollt Stand: 24.01.2025 12:35 Uhr Am Freitagmorgen ist ein Mann auf die Gleise am U-Bahnhof Billstedt gestürzt. Kurz darauf fuhr eine U-Bahn ein. Warum der Mann stürzte, ist noch unklar.

Es war ein Schock für alle Passagiere, die gegen halb zehn auf dem Bahnsteig auf die U2 warteten. Ein Mann stürzte direkt vom Bahnsteig ins Gleisbett. Er wurde von der einfahrenden U-Bahn überrollt. Sofort alarmierten die Menschen die Feuerwehr. Als die Rettungskräfte kamen, konnten sie aber nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Polizei wertet Überwachungskameras aus

An dem Einsatz waren 22 Feuerwehrleute beteiligt, der Strom wurde abgeschaltet. Die Polizei geht von einem tragischen Unfall aus. "Bisher konnten wir nicht feststellen, dass noch andere Menschen in den Unfall verwickelt sind", sagte eine Sprecherin. Die Ermittlungen laufen. Zurzeit werden deshalb die Überwachungskameras ausgewertet und auch Zeuginnen und Zeugen befragt. Der Leichnam wird nun in der Rechtsmedizin untersucht. Der Bahnhof ist inzwischen wieder freigegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.01.2025 | 13:00 Uhr