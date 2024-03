Bezirk Eimsbüttel: SPD setzt sich für begrünte Straßenlaternen ein Stand: 14.03.2024 17:10 Uhr Begrünte Straßenlaternen - mit dieser Idee will die SPD in Eimsbüttel für besseres Klima sorgen. Über einen Antrag für ein Pilotprojekt soll die Bezirksversammlung abstimmen.

Es klinge ungewöhnlich, aber es müssten innovative Wege gefunden werden, um die Luftqualität zu verbessern und Lebensraum für Insekten zu schaffen, meint Janina Satzer, SPD-Abgeordnete in Eimsbüttel. Begrünte Straßenlaternen können für gutes Mikroklima und mehr Artenvielfalt sorgen. Das Motto heißt: maximale Blattmasse auf kleinstem Raum. Dafür sei nicht jede Pflanze geeignet. Robust und pflegeleicht sollten sie sein - am besten sogenannte Selbstklimmer. Das sind Pflanzen, die keine zusätzliche Rankhilfe brauchen.

Begrünung mit Wildem Wein oder Efeu möglich

Vor allem dort, wo konventionelle Bepflanzung nicht möglich ist, könnten begrünte Lampen eine Lösung sein. Im österreichischen Villach funktioniere die Laternenberankung schon lange. Wilder Wein oder Efeu würden häufig bei Mastbegrünung eingesetzt, denn einmal oben angekommen, klettern die Triebe nicht weiter, heißt es im SPD-Antrag. Die Leuchtkraft der Laterne würde also nicht beeinträchtigt.

SPD schlägt Patenschafts-Konzept vor

Die Kosten für so ein Projekt seien gering und könnten, so der Vorschlag der SPD, auch von Patinnen und Paten übernommen werden. "Eine Patenschaft für eine Straßenlaterne könnte nicht nur die Kosten decken, sondern auch das Bewusstsein für den Umweltschutz in der Gemeinschaft stärken“, so Satzer.

Weitere Informationen Der Klimawandel und der Norden Die weltweite Klimakrise trifft auch Norddeutschland. Wie kann die Energiewende gelingen? Welches sind die besten Lösungen? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.03.2024 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz