Stand: 07.10.2024 16:15 Uhr Bestattungsform Reerdigung wird in Hamburg nicht erlaubt

In Hamburg wurde eine geplante Einführung der neuen Bestattungsform vorerst gestoppt. Es handelt sich dabei um die sogenannte Reerdigung, bei der ein Leichnam in kurzer Zeit weitgehend zersetzt wird. Während dieses Verfahren in Schleswig-Holstein bereits erlaubt ist, wurde in Hamburg eine Gesetzesänderung geprüft. Wie die Bild-Zeitung berichtet, hat die SPD die Pläne nun gestoppt. Laut der Partei sei das Verfahren noch nicht ausreichend erprobt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.10.2024 | 16:00 Uhr