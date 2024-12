Stand: 14.12.2024 17:40 Uhr Bergedorf: Zwei Schwerverletzte nach missglücktem Überholmanöver

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat es auf dem Kirchwerder Hausdeich einen Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten gegeben. Ein 20-Jähriger hatte laut Polizei offenbar versucht, einen an einer Bushaltestelle stehenden Linienbus zu überholen. Dabei touchierte er den Bus und verlor die Kontrolle über den Wagen, prallte zunächst in einen Zaun und anschließend kopfüber in ein historisches Fachwerkhaus. Beide Insassen waren eingeklemmt und mussten aus dem Auto befreit werden. Der Fahrer und seine 19-jährige Beifahrerin kamen ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 14.12.2024 | 19:30 Uhr