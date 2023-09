Bergedorf: Projekt mit E-Lastenrädern ausgewertet Stand: 06.09.2023 11:14 Uhr Ohne Auto unterwegs zu sein, das ist für Familien in ländlichen Regionen oft schwierig. Das Bezirksamt in Hamburg-Bergedorf hat nun im Rahmen des Projekts "Elbfiets" in den Vier- und Marschlanden getestet, ob ein elektrisches Lastenrad das Auto ersetzen kann.

15 Familien aus verschiedenen Ecken der Vier- und Marschlande haben bei dem Projekt mitgemacht. Jeweils vier Wochen lang haben sie das elektrische Lastenrad vor allem auf kurzen Ausflügen, Einkaufstouren oder dem Weg zur Kita getestet. Insgesamt haben sie 3.270 Kilometer zurückgelegt. Die meisten waren sich hinterher einig: Das Auto ersetzen kann das Lastenrad in dieser Gegend nicht. Aber gerade auf kürzeren Strecken unter fünf Kilometern ist es eine sinnvolle Ergänzung - auch wenn der Umgang damit erst mal gelernt werden muss.

Bezirksamtsleiterin setzt auf bessere Radwege

Bei fünf Familien ist der Versuch sogar so gut angekommen, dass sie sich nun selbst ein E-Lastenrad zulegen wollen, in weiteren acht Haushalten besteht zumindest Interesse an Leih- oder Sharing-Modellen. Es lohne sich also, solche Modelle anzubieten, meint Bergedorfs Bezirksamtsleiterin Cornelia Schmidt-Hoffmann (SPD). Wichtig seien außerdem neue Stellplätze und bessere Radwege. Noch in diesem Jahr werden insgesamt sieben Kilometer der Wege auf dem Vierländer Bahndamm und dem Marschbahndamm saniert. Gut möglich, dass bald auch andere Hamburger Bezirke das Lastenradprojekt übernehmen, Anfragen hat es schon gegeben.

