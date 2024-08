Stand: 15.08.2024 14:02 Uhr Beachvolleyball-EM: Ehlers/Wickler vorzeitig weiter

Die Olympia-Silbermedaillengewinner Nils Ehlers und Clemens Wickler sind mit zwei Siegen in die Beachvolleyball-Europameisterschaft gestartet. Das Hamburger Duo gewann in den Niederlanden sein zweites Gruppenspiel gegen die Tschechen Tomas Semerad und Jan Dumek souverän mit 2:0 (21:19, 21:10) und zog vorzeitig in die K.o.-Runde ein. Schon ihren Auftakt hatten Ehlers/Wickler siegreich gestaltet. Nur vier Tage nach dem verlorenen olympischen Finale setzte sich das Duo mit 2:0 (21:18, 21:18) gegen die Lokalmatadoren Ruben Penninga und Thijmen Heemskerk durch.

