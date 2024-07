Stand: 23.07.2024 08:12 Uhr Baugerüst in Winterhude eingestürzt: Zwei Arbeiter verletzt

In Winterhude sind am Dienstagmorgen zwei Menschen bei einem Arbeitsunfall verletzt worden. Gegen 7 Uhr morgens Stunde stürzte ein Baugerüst in einer Halle in der Hellbrookstraße ein. Zwei Arbeiter wurden nach Angaben der Feuerwehr dabei am Kopf und am Rücken verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. Auch die Höhenretter der Feuerwehr waren im Einsatz.

