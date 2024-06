Bauchschuss in Dönerladen auf dem Kiez: 30-Jähriger verurteilt Stand: 21.06.2024 17:06 Uhr Nach Schüssen in einem Dönerladen auf der Reeperbahn vor einem Jahr hat das Hamburger Landgericht am Freitag das Urteil für den Schützen verkündet. Der 30-Jährige kommt wegen Mordversuchs für 13 Jahre in Haft.

Seine Familie lebe in Blutfehde mit einer anderen Familie, sagte der Angeklagte im Prozessauftakt. Er habe immer eine Pistole dabei gehabt, wenn er das Haus verließ. Vor einem Jahr geriet er in dem Imbiss mit einem 31-jährigen Mann in Streit, es soll um Drogenschulden und verletzte Ehre gegangen sein.

Opfer musste notoperiert werden

Da schoss er dem Kontrahenten in den Bauch. Das Opfer musste notoperiert werden. Der Angeklagte floh und war lange untergetaucht, bis er in Belgien verhaftet und ausgeliefert wurde. Der 30-Jährige gestand den Schuss, er leugnete aber, dass er das Opfer töten wollte. Er habe gewusst, dass der Mann nicht sterben werde, auf dem Kiez seien Rettungswagen immer schnell da.

Richterin: Es ging um gekränkte Ehre

Das Gericht ging dagegen von einem Tötungsvorsatz aus. Der Angeklagte habe einen Konflikt lebensgefährlich eskalieren lassen, um sich für eine empfundene Ehrkränkung zu revanchieren, so die Vorsitzende Richterin. Ein Mittäter war bereits im November zu zehn Jahren Haft verurteilt worden.

