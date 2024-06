Stand: 05.06.2024 15:27 Uhr Bau der neuen Rettungsleitstelle der Feuerwehr wird teurer

Der Bau der neuen Rettungsleitstelle der Hamburger Feuerwehr in Hamm wird teurer als erwartet. Das hat Innensenator Andy Grote (SPD) am Mittwoch beim Richtfest des Gebäudes gesagt. Nach mehreren Kostenanpassungen zahle der Senat nun mehr als 150 Millionen Euro. Zu Beginn der Bauarbeiten vor anderthalb Jahren war noch von 100 Millionen Euro die Rede gewesen. Die Feuerwehr soll im kommenden Jahr in die neue Rettungsleitstelle umziehen.

