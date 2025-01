Stand: 15.01.2025 19:56 Uhr Basketball: Towers verlieren auch in Ankara

Den Basketballern der Hamburg Towers ist auch im vorletzten Auswärtsspiel im Eurocup in dieser Saison ein Sieg in fremder Halle versagt geblieben. Der Bundesligist, der zuvor schon keine Chance mehr auf das Erreichen der Play-offs hatte, unterlag am Mittwochabend bei Turk Telekom Ankara mit 65:77 (31:46) und kassierte im 15. Spiel die zwölfte Niederlage. Bester Werfer aufseiten der Gäste war Jordan Barnett (18 Punkte).

