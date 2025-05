Stand: 09.05.2025 09:12 Uhr Basketball: Hamburg Towers verpassen die Play-Ins

Am Wochenende ist Schluss: Für die Basketballer der Hamburg Towers endet am Sonntag die Saison in der Bundesliga. Am Donnerstag hatten sie noch minimale Chancen auf die Play-Ins, aber nach den vier anderen Bundesliga-Spielen am Abend ist klar, dass die Towers in der Tabelle maximal Platz 11 erreichen - zu wenig für die Play-Ins.

