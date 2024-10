Stand: 18.10.2024 22:41 Uhr Basketball: Hamburg Towers verlieren gegen Würzburg

Den Veolia Towers Hamburg ist auch im zweiten Auswärtsspiel in der Basketball-Bundesliga in dieser Saison ein Erfolgserlebnis versagt geblieben. Bei Fit/One Würzburg Baskets unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky am Freitagabend mit 85:91 (44:47). Bester Werfer aufseiten der Towers war Brae Ivey, der 21 Punkte erzielte.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.10.2024 | 07:00 Uhr