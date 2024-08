Stand: 02.08.2024 15:22 Uhr Barmer: Derzeit besonders viele Atemwegsinfekte in Hamburg

Nasennebenhöhlen, Bronchitis, heftiger Schnupfen - in Hamburg sind aktuell ungewöhnlich viele Menschen wegen Atemwegsinfekten krankgeschrieben, so viele wie nirgendwo sonst in Deutschland. Das geht aus einer Untersuchung der Barmer Krankenkasse hervor. Diese hat die Krankschreibungsraten in den Frühlings- und Sommerwochen der vergangenen sieben Jahre untersucht. Corona spielt demnach dabei nur eine untergeordnete Rolle. Inzwischen gehen die Zahlen in Hamburg aber laut Barmer langsam zurück.

