Barmbek bekommt neue U3-Haltestelle Fuhlsbüttler Straße Stand: 27.09.2023 14:05 Uhr Die Hamburger Linie U3 bekommt eine neue Haltestelle. Die Station Fuhlsbüttler Straße entsteht zwischen den Haltestellen Barmbek und Habichtstraße. Die Hochbahn hat dafür am Mittwoch die Pläne vorgestellt.

Die Fuhlsbüttler Straße in Barmbek hat sich gemausert. Statt leerer Läden findet man jetzt Cafés und Grüninseln. Nur eine U-Bahn-Haltestelle fehlt. Jetzt werde in Höhe Hellbrookstraße innerhalb von sechs Jahren eine neue gebaut, versprach Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne). 10.000 Menschen sollen dadurch zusätzlich an den U-Bahnverkehr angebunden werden. Das Projekt soll 39 Millionen Euro kosten.

70 Bäume müssen fallen

Die Station soll links und rechts von den vorhandenen Schienen gebaut werden - dafür müssen 70 Bäume fallen. 60 sollen neu gepflanzt werden. Hochbahn-Vorstand Jens-Günter Lang sagte: "Die eigentliche Konstruktion ist aus Holz und es kommt natürlich noch ein Gründach mit Photovoltaik dazu, die zur Versorgung der Station ausreichen wird."

Fahrgäste müssen ein halbes Jahr lang umsteigen

Für den Bau muss die U3 im Jahr 2027 für rund sechs Monate unterbrochen werden. Die Hochbahn will diese Zeit auch für nötige Brückensanierungen nutzen.

