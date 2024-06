Barley bei SPD-Wahlkampfveranstaltung in Hamburg

Stand: 03.06.2024 20:18 Uhr

Nur noch fünf Tage bis zur Europawahl. SPD-Spitzenkandidatin und Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley, war deshalb am Montagabend zu Besuch in Hamburg. Am Jungfernstieg warb sie für Frieden.