Bahnstreik: S-Bahn Hamburg will Notfahrplan anbieten Stand: 07.12.2023 17:12 Uhr Die Lokführergewerkschaft GDL hat von Donnerstag um 22 Uhr bis Freitag um 22 Uhr zu einem Warnstreik aufgerufen. Hamburgs Bahnreisende müssen sich auf massive Einschränkungen einstellen.

Der Warnstreik wird den Fern- und Regionalverkehr und den S-Bahnverkehr in Hamburg voraussichtlich nahezu lahmlegen. Die S-Bahn Hamburg teilte auf ihrer Webseite mit, dass es am Donnerstag ab 20 Uhr auf allen Linien zu "(Teil-)ausfällen" kommt. "Ab circa 22 Uhr stellen wir den Betrieb ein." Am Freitag werde die S-Bahn versuchen, auf den Linien S1, S21 und S3 nach einem Notfahrplan Fahrten anzubieten. Die Fahrzeiten würden aber aufgrund der unklaren Situation nur kurzfristig abrufbar sein. Auch nach dem offiziellen Streikende am Freitagabend werde es noch zu Ausfällen kommen.

U-Bahnen und HVV-Busse fahren

Alle U-Bahn-Linien und die Busse des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) sollen wie gewohnt fahren. Auch die Regionalzüge von Metronom und Erixx sollen während des Warnstreiks unterwegs sein. Die anderen Regionalbahnen und diesmal auch die AKN sind hingegen vom Streik betroffen.

AUDIO: Volle Bahnsteige vor Beginn des Bahnstreiks (1 Min) Volle Bahnsteige vor Beginn des Bahnstreiks (1 Min)

"Bitte sehen Sie von nicht notwendigen Reise ab"

Nach Angaben der Deutschen Bahn können Fahrgäste, die ihre Reise wegen des Streiks verschieben, ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung ist aufgehoben. "In den Auskunftsmedien auf bahn.de und in der App DB Navigator sind ab sofort alle Verbindungen des Notfahrplans abrufbar", teilte der Konzern mit. Zudem habe die Bahn erneut eine Streik-Rufnummer eingerichtet. Unter 08000-996633 könnten sich betroffene Fahrgäste über ihre Verbindungen informieren. Der Notfahrplan sichere "nur ein sehr begrenztes Zugangebot", heißt es auf bahn.de. "Bitte sehen Sie von nicht notwendigen Reisen während des GDL-Streiks ab und verschieben Sie Ihre Reise auf einen anderen Zeitpunkt."

Bahn kritisiert Zeitpunkt des Warnstreiks

Hintergrund für den Warnstreik ist der festgefahrene Tarifstreit zwischen Bahn und GDL. Gerade läuft bei der Gewerkschaft noch eine Urabstimmung über unbefristete Streiks. Die Deutsche Bahn kritisiert den Warnstreik-Aufruf in der Adventszeit und kurz nach dem Wintereinbruch als verantwortungslos und egoistisch.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.12.2023 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr