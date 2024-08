Stand: 13.08.2024 08:04 Uhr Bäderland öffnet diese Woche einige Freibäder auch an Ruhetagen

Der städtische Betreiber reagiert auf das Sommerwetter in Hamburg und öffnet einige Freibäder diese Woche auch an den Ruhetagen - das Bondenwald-Bad in Niendorf, das Naturbad Stadtparksee und das Freibad in Neugraben. Bäderland will zudem noch versuchen, auch für die anderen Freibäder die Ruhetage zu streichen. Diese wurden vor allem wegen fehlendem Personal eingeführt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.08.2024 | 07:30 Uhr