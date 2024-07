Badeunfall in Hamburg: Sechsjähriger muss wiederbelebt werden Stand: 21.07.2024 07:52 Uhr Im Festland-Schwimmbad in Altona kam es am Sonnabend zu einem Badeunfall in Hamburg. Ein Sechsjähriger musste wiederbelebt werden. Bereits einen Tag zuvor gab es einen ähnlichen Vorfall im Bondenwald Schwimmbad in Niendorf.

Im Festland-Bad an der Holstenstraße entdeckte ein Bademeister den Jungen am Samstagnachmittag unter Wasser. Er zog ihn aus dem Becken und konnte ihn schnell wiederbeleben. Der Sechsjährige kam ins Krankenhaus. Ebenso seine Mutter, die einen Zusammenbruch erlitt.

Reanimation auch im Bondenwald Bad

Später hieß es aus dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), der Junge sei wohlauf. Laut Bäderland waren die Eltern nicht in der Nähe, als das Unglück passierte. Schon am Freitag musste ein Sechsjähriger im Bondenwald Bad reanimiert werden. Auch ihm geht es inzwischen wieder besser.

Bäderland appelliert an Eltern

Bäderland-Sprecher Michael Dietel erklärte, bei hochsommerlichen Temperaturen kämen derzeit viel mehr Menschen als sonst in die Schwimmbäder. Viele seien mit den Verhaltensregeln nicht so vertraut. Er appellierte an alle Eltern, ihre Kinder keinesfalls unbeaufsichtigt zu lassen und sie immer im Blick zu behalten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.07.2024 | 08:00 Uhr