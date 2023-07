Ausländische Fachkräfte: Hamburgs Welcome Center ist überlastet

Stand: 17.07.2023 13:42 Uhr

Viele Unternehmen sind auf Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen. Die kämpfen hier in Deutschland aber häufig mit bürokratischen Hürden für Visum oder Aufenthaltserlaubnis. Helfen soll in Hamburg das Welcome Center - doch das ist offenbar chronisch überlastet.