Aurubis liefert industrielle Abwärme für Hamburger Fernwärmenetz Stand: 09.01.2025 12:38 Uhr Der Kupferhersteller Aurubis versorgt die Hamburger Energiewerke ab sofort mit industrieller Abwärme. Am Donnerstag gab es den symbolischen Start der Wärmelieferung.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) drehte mit den Chefs von Aurubis und den Hamburger Energiewerken an einem großen Rad, um das Projekt in Betrieb zu nehmen. Klimaschutz und Industrie würden dabei gut zusammen funktionieren, betonte er.

Fernwärme für bis zu 20.000 Haushalte

Mit der Abwärme sollen über das Fernwärmenetz rechnerisch bis zu 20.000 Hamburger Haushalte versorgt werden können. Es soll sich nach Angaben der Hamburger Energiewerke um das größte Projekt dieser Art in Deutschland handeln. Michael Prinz, Chef der Energiewerke, machte es anschaulich: "Wir könnten das Alsterschwimmbad innerhalb eines Tages zum Kochen bringen."

Aurubis leitet erhitztes Wasser an Energiewerke

Aurubis erhitzt mit der im Werk während der Umwandlung von Schwefeldioxid zu Schwefelsäure entstehenden Abwärme Wasser auf etwa 105 Grad und leitet es an die Energiewerke weiter. Die Energiewerke bewahren das Wasser in einem sogenannten Druckwärmespeicher auf. Bei Bedarf speisen die Energiewerke das Heizwasser in das Fernwärmenetz ein, an das Haushalte angeschlossen sind.

Industrielle Abwärme gilt als klimafreundlich und soll zur Wärmewende beitragen. Aurubis spricht von CO2-freier Wärme, weil man während der Reaktion, während der die Wärme freigesetzt werde, keine fossilen Brennstoffe brauche.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.01.2025 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiewende Energie