Stand: 11.11.2024 16:41 Uhr Aufatmen beim FC St. Pauli: Smith offenbar nicht schwer verletzt

Die Verletzung von Eric Smith, dem Abwehrchef des FC St. Pauli, ist offenbar nicht so schwerwiegend wie befürchtet. Der Schwede habe muskuläre Probleme, es liege aber keine gravierende strukturelle Verletzung am hinteren Oberschenkel vor, teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit. Wegen der Blessur verzichtete der 27-Jährige auf seine Reise zur schwedischen Nationalmannschaft. Smith hatte sich am Sonnabend im Spiel gegen den FC Bayern München verletzt. Wie lange er ausfällt, ist noch nicht absehbar.

