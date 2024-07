Stand: 28.07.2024 10:40 Uhr Asiatische Tigermücke breitet sich in Norddeutschland aus

Die asiatische Tigermücke breitet sich in Norddeutschland aus - so schätzt es das Landesgesundheitsamt in Niedersachsen. Bislang wurde sie in Baden-Württemberg, Bayern, Thüringen und Berlin nachgewiesen. Die Tigermücke ist am Tag aktiv und könnte Erreger wie das Dengue-Virus übertragen. Die derzeitige feuchtwarme Witterung ist ideal für die Insekten, denn nach dem Regen sind Tonnen, Senken und Bachläufe mit Wasser gefüllt.

