Arabische Kulturwochen in Hamburg beginnen

Die Fraktion der Grünen und der Verein Arabisches Kulturforum eröffnen am Freitagabend die 18. Arabischen Kulturwochen in Hamburg. Die Kulturwochen dauern bis Mitte Dezember und stehen in diesem Jahr unter dem Motto "Salam, Ya Salam - die Vielfalt Hamburgs im Zeichen des Friedens. Geschichten teilen, Herzen vereinen". Mit einem vielfältigen Programm aus Musik, Filmen, Kunst, Kochkursen und Vorträgen sollen Frieden und Gemeinschaft gestärkt werden.

