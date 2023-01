Stand: 14.01.2023 07:07 Uhr Anzahl der kleinen Waffenscheine in Hamburg erneut gestiegen

Einen kleinen Waffenschein haben in Hamburg immer mehr Menschen. Zum 31. Dezember waren es 9.738 - etwa 6 Prozent mehr als im Vorjahr. In den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl sogar verdoppelt. Mit einem kleinen Waffenschein darf man zum Beispiel eine Schreckschuss-Waffe verdeckt dabei haben, sie aber nicht auf der Straße, wie zu Silvester, einsetzen. Kaufen und besitzen darf man sie auch ohne Waffenschein - was Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) gerne ändern würde.

