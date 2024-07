Stand: 24.07.2024 17:45 Uhr Anteil der Industrie an Hamburgs Wirtschaft ist kleiner geworden

Aus Daten des Statistikamts Nord geht hervor, dass der Anteil der Industrie an Hamburgs Wirtschaft etwas kleiner geworden ist. Vergangenes Jahr haben rund acht Prozent aller Beschäftigten in Hamburg in Industriebetrieben gearbeitet, zum Beispiel im Fahrzeug- oder Maschinenbau. Vor 20 Jahren waren es noch knapp zehn Prozent der Beschäftigten.

