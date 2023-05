Amoklauf bei Zeugen Jehovas erneut Thema im Innenausschuss Stand: 11.05.2023 21:43 Uhr Eine zweite Sitzung des Innenausschusses der Bürgerschaft zur Amoktat bei den Zeugen Jehovas hat am Donnerstag wenig Neues erbracht.

Unter anderem Innensenator Andy Grote (SPD), Polizeipräsident Ralf Martin Meyer und Generalstaatsanwalt Jörg Fröhlich berichteten den Abgeordneten über den Ermittlungsstand. Über die bereits bekannten Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter der Waffenbehörde sowie Mitglieder des Schießclubs des Todesschützen hinaus wollten sie mit Hinweis auf laufende Ermittlungen keine weiteren Angaben machen. Zunächst müsse der Sachverhalt "ausermittelt" werden, sagte Fröhlich. "Haben sie also bitte Vertrauen in unsere Arbeit."

Anonymer Hinweis auf psychische Auffälligkeiten des Täters

Bei dem Amoklauf am 9. März hatte der 35-jährige Philipp F. nach einer Gemeindeversammlung der Zeugen Jehovas in Hamburg-Alsterdorf sieben Menschen und sich selbst erschossen. Der Besitz der Tatwaffe - einer halbautomatischen Pistole - war ihm von der Waffenbehörde genehmigt worden. Eine Überprüfung in seiner Wohnung nach einem anonymen Hinweis auf psychische Auffälligkeiten war wenige Wochen vor der Tat ohne weitere Maßnahmen geblieben.

