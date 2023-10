Stand: 15.10.2023 19:47 Uhr Amnesty demonstriert in Hamburg gegen die Todesstrafe

In der Hamburger Hafencity hat die Organisation "Amnesty International" am Sonntag gegen die Todesstrafe demonstriert. Im vergangenen Jahr wurde laut der gemeinnützigen Organisation die höchste Anzahl an Exekutionen seit 2017 dokumentiert. Vor der Elbphilharmonie stellten Mitglieder symbolisch Särge mit Nationalflaggen der Staaten auf, die die Todesstrafe weiter vollstrecken. Im vergangenen Jahr gab es 883 Hinrichtungen in 20 Ländern weltweit.

