Stand: 14.06.2024 13:36 Uhr Alsterhaus: Central Group übernimmt Geschäftsbetrieb

Der Geschäftsbetrieb des Alsterhauses in Hamburg sowie der Luxuskaufhäuser KaDeWe in Berlin und Oberpollinger in München wird an die thailändische Central Group verkauft. Ein entsprechender Vertrag mit der KaDeWe Group wurde nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa vom Freitag unterzeichnet. Der Vertrag steht demnach noch unter dem Vorbehalt unter anderem kartellrechtlicher Fragen. Die Central Group wolle jetzt Gespräche mit den Vermietern über die Mietbedingungen führen, hieß es.

