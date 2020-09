Stand: 02.09.2020 16:58 Uhr

Airbnb muss Daten an Finanzämter weiterleiten

Der Ferienwohnungsvermittler Airbnb hat seine Europazentrale in Irland - und dort hat Hamburg nun stellvertretend für alle Bundesländer erstritten, dass die Daten aller Vermieterinnen und Vermieter offengelegt werden müssen. Airbnb hatte das jahrelang abgelehnt. Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) bezeichnete dies als einen großen Erfolg für die Steuerfahndung.

Airbnb muss Vermieterdaten offenlegen NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 02.09.2020 17:00 Uhr Autor/in: Dietrich Lehmann Der Ferienwohnungsvermittler Airbnb muss künftig die Daten aller Vermieter an die Finanzämter melden. Gerichte in Irland haben den Hamburger Steuerbehörden recht gegeben. Dietrich Lehmann berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Hamburg gilt als Airbnb-Hauptstadt in Deutschland: Jedes Jahr vermittelt die Internetplattform mehrere Zehntausend Übernachtungen in Privatwohnungen in der Hansestadt.

Anbieter nur mit Registrierung

Um zu verhindern, dass normale Wohnungen in Ferienwohnungen umgewandelt werden, hat die Stadt vor knapp zwei Jahren bereits Maßnahmen getroffen. Auch private Anbieterinnen und Anbieter müssen sich bei der Stadt registrieren lassen, wenn sie bei Airbnb Wohnungen anbieten. Damit bekommen auch die Steuerbehörden einen Zugriff auf die Daten der Vermieter - aber nicht flächendeckend in Deutschland.

Die Hamburger Behörden wollen die Daten nun an die anderen Bundesländer weiterleiten. Rückwirkend können die Finanzämter bis zu zehn Jahre Steuern nachfordern, falls Vermieterinnen und Vermieter ihre Einnahmen verschwiegen haben.