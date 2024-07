Stand: 02.07.2024 16:43 Uhr "Age-friendly City": Aktionsplan für altersfreundliches Hamburg

Am Dienstag hat die Gleichstellungssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) einen Aktionsplan für ein altersfreundliches Hamburg vorgestellt. Ziel des Plans ist es laut Fegebank, "die Lebensbedingungen in der Stadt und die Dienstleistungen so anzupassen, dass sie für ältere Menschen zugänglich sind." Große Themen dabei sind Mobilität, Barrieriefreiheit, aber auch Wohnen und Vielfalt. Konkret wollen die Bezirke für mehr Sitzgelegenheiten, barrierefreie Haltestellen und auch mehr öffentliche Toiletten sorgen. Gehwege sollen stolperfreier werden, Alterstreffs noch besser erreichbar sein und bei der Digitalisierung sollen kostenlose Hilfsangebote ausgebaut werden.

