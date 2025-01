AfD-Chef Chrupalla in Hamburg: Wasserwerfer und Festnahmen bei Protesten Stand: 26.01.2025 18:03 Uhr Rund 2.900 Menschen sind am Sonntag in Hamburg-Heimfeld auf die Straße gegangen, um gegen den Auftritt von AfD-Chef Tino Chrupalla in der Friedrich-Ebert-Halle zu demonstrieren. Es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Schon vor der Veranstaltung wollte eine Gruppe die Anfahrtsroute von Chrupalla blockieren. Dabei wurden 18 Menschen von der Polizei festgenommen. Mit Sprechchören wie "Nazis raus" und "Ganz Hamburg hasst die AfD" wollten Protestierende Chrupalla empfangen. An der Polizeiabsperrung kam es immer wieder zu Zusammenstößen zwischen Polizistinnen und Polizisten und Demonstrierenden. Dabei setzte die Polizei Pfefferspray, Schlagstöcke und einen Wasserwerfer ein.

Chrupalla: Die AfD wird über kurz oder lang regieren

In der Halle machte der AfD-Chef am Nachmittag in seiner Rede den Machtanspruch seiner Partei deutlich. Chrupalla sagte, dass seine Partei über kurz oder lang regieren werde. Außerdem betonte er, dass es mit der AfD keine weitere Unterstützung der Ukraine geben werde. Dem CDU-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz warf er in diesem Zusammenhang vor, keine deutschen Interessen zu vertreten.

Drei Demos gegen Chrupalla-Auftritt

Gäste des Chrupalla-Auftritts wurden vor der der Veranstaltung von der Polizei unter lauten Buhrufen an den Demonstrierenden vorbei zur Halle geführt. Gegen den Auftritt des AfD-Chefs gab es gleich drei Demonstrationen. Zu den Teilnehmenden gehören Bündnisse wie "Omas gegen Rechts", "Parents for Future" und weitere Gruppen. Auf Plakaten war "Nie wieder ist jetzt" oder "Wir sind die Brandmauer" zu lesen.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Neben Beamten und Beamtinnen aus Hamburg waren Kolleginnen und Kollegen aus Schleswig-Holstein im Einsatz. Einen Großeinsatz in Hamburg hatte es bereits am Donnerstag vor einer Woche gegeben: Gegen den Besuch von AfD-Chefin Alice Weidel im Hamburger Rathaus gingen mehr als 16.000 Demonstrierende auf die Straße.

Schüler-Protest in Heimfeld

Schon einen Tag vor dem Chrupalla-Besuch gab es eine Protestaktion in Heimfeld. Schülerinnen und Schüler hängten am Friedrich-Ebert-Gymnasium unter anderem einen großen Schriftzug mit der Aufschrift "Demokratie braucht keine Alternative" über dem Schulhof auf.

Kritik an Vergabe der Halle an die AfD

Unter anderem die "Omas gegen Rechts" hatten öffentlich kritisiert, dass die Friedrich-Ebert-Halle für eine AfD-Veranstaltung zur Verfügung gestellt wird. Die zuständige Finanzbehörde erklärte, rechtlich sei das nicht zu beanstanden. Denn über die Vermietung entscheidet ein Beirat, in dem auch die Fraktionen der Bezirksversammlung Harburg sitzen - darunter die AfD.

