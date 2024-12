AfD Hamburg: Baumann erneut Spitzenkandidat für Bundestagswahl Stand: 07.12.2024 16:10 Uhr Die Hamburger AfD zieht erneut mit Bernd Baumann als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl. Ein Parteitag im Bürgersaal Wandsbek wählte den 66-Jährigen mit über 95 Prozent Zustimmung auf Platz eins der Landesliste.

98 von 103 Mitgliedern stimmen für den parlamentarischen Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, 3 votierten gegen ihn, 2 enthielten sich. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Auf Platz zwei wurde der stellvertretende Hamburger Landes- und Fraktionsvorsitzende Alexander Wolf gewählt. Er setzte sich mit knapp 78 Prozent der Stimmen gegen Iris Vobbe aus Wandsbek durch.

Rückabwicklung der Ampel-Politik gefordert

Baumann ist seit 2017 Mitglied des Bundestags. "Da sitze ich wirklich nur drei Meter von der Regierungsbank weg - das ist kein reines Vergnügen", sagte er. Die Politik der Ampel-Regierung müsse nach der Wahl rückabgewickelt werden: Heizungsgesetz, Verbrenner-Aus und Atomausstieg.

Baumann nennt CDU "verschlagen, hohl und ausgebrannt"

Für vieles gäbe es im Bundestag schon jetzt Mehrheiten, wenn AfD, CDU und FDP zusammenarbeiten würden, so Baumann. Daran, dass die Union und ihr Kanzlerkandidat Friedrich Merz dies ablehnten, sehe man, "wie verschlagen die CDU ist". Die Christdemokraten seien "hohl und ausgebrannt", die AfD in Umfragen mittlerweile zweitstärkste Kraft. "Unsere große Stunde wird kommen, da bin ich mir so sicher wie nur was", versprach Baumann den Hamburger AfD-Mitgliedern. "Auf Dauer werden wir diese CDU schlagen." Auch der Hamburger AfD-Chef Dirk Nockemann warf Merz vor, mit dem Bundeswirtschaftsminister und Grünen-Spitzenkandidaten Robert Habeck ein politisches "Weiter so" zu planen.

Die Bundestagswahl ist für den 23. Februar 2025 geplant. Eine Woche später findet in Hamburg die Bürgerschaftswahl statt - dort geht die AfD mit Nockemann als Spitzenkandidat in den Wahlkampf.

