Abschiedsfahrt der alten U-Bahnzüge "DT3" nach 55 Jahren Stand: 14.10.2023 08:19 Uhr 55 Jahre lang fuhr der silberfarbene Doppeltriebwagen DT3 der Hamburger Hochbahn durch die Stadt. Im September wurden die letzten Fahrzeuge der Baureihe aus dem Betrieb genommen. Nun gibt es eine Abschiedsrunde.

Am Sonntag, den 15. Oktober, wird der DT3 noch vier Mal über die U3-Ringline fahren. Die Touren starten ab 13 Uhr zu jeder vollen Stunde an der U-Bahn-Haltestelle Schlump. Der Zu- und Ausstieg ist laut Hochbahn an allen Haltestellen auf dem U3-Ring möglich. Man braucht nur ein gültiges HVV-Ticket.

Elf Fahrzeuge werden verschrottet

Von den jetzt ausgemusterten letzten 13 DT3-Fahrzeugen werden elf verschrottet. Zwei Fahrzeuge behält die Hochbahn, sie will die Baureihe für die Nachwelt sichern. Die aktuelle Hochbahn-Flotte umfasst 126 DT4- und 163 DT5-Fahrzeuge. Im kommenden Jahr soll der Auftrag für den DT6, die nächste Generation der Hamburger U-Bahn-Fahrzeuge, vergeben werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.10.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr