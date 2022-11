Abgeordnete putzen Stolpersteine vor Hamburger Rathaus Stand: 07.11.2022 14:18 Uhr Abgeordnete von SPD, Grünen, CDU und Linken haben am Montag vor dem Hamburger Rathaus Stolpersteine geputzt. Das Reinigen der Steine solle in Zukunft regelmäßig erfolgen, teilten die vier Bürgerschaftsfraktionen mit.

"Stolpersteine tragen die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus in unseren Alltag“, sagte Danial Ilkhanipour, Experte der SPD-Fraktion für den Kampf gegen Rechtsextremismus. Die Steine seien "prägend für die deutsche Erinnerungskultur", so Ilkhanipour. Jeder Stein stehe "für ein Leben, das nicht frei gelebt werden konnte", sagte er.

"Wichtiges Mahnmal gegen Gewalt und Unterdrückung"

Michael Gwosdz, parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen-Fraktion, nannte Stolpersteine "ein wichtiges Mahnmal gegen Gewalt und Unterdrückung". Die Steine vor dem Rathaus erinnerten an Hamburger Abgeordnete, die vom NS-Regime verfolgt und ermordet wurden. Das gemeinsame Reinigen sei "ein starkes Symbol", so Gwosdz: Die beteiligten Fraktionen mögen für unterschiedliche politische Ideen innerhalb des demokratischen Meinungsspektrums stehen - gegen Gewalt und Unterdrückung, gegen Rassismus und menschenfeindliche Ideologien und für den Schutz der Demokratie stünden sie hingegen geeint als Demokraten.

"Ehrendes Gedenken bewahren"

"Wir möchten den damals verschleppten und getöteten Mitgliedern der Bürgerschaft ein ehrendes Gedenken bewahren", betonte Dennis Thering, Vorsitzender der CDU-Fraktion. Die Stolpersteine vor dem Rathaus zeugten von der "Gewalt und Unterdrückung gegenüber freien Abgeordneten und der Demokratie", so Thering.

"Gelebte Demokratie und Respekt vor der deutschen Geschichte"

David Stoop, stellvertretender Vorsitzender der Fraktion der Linken, sagte: "Wir haben uns als Abgeordnete entschieden, diese Stolpersteine selbst zu putzen - für uns bedeutet das gelebte Demokratie und Respekt vor der deutschen Geschichte, die zur Vorsicht mahnt." Mit der Entscheidung der gemeinsamen Pflege durch Linke, SPD, Grüne und CDU "leisten wir einen wichtigen Beitrag zu einer antifaschistischen Kultur der Erinnerung", so Stoop.

Mehr als 6.300 Stolpersteine in Hamburg - 21 vor dem Rathaus

Seit 1995 erinnert der Künstler Gunter Demnig mit seinem Stolperstein-Projekt europaweit an Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft - seit 2002 auch in Hamburg. Mittlerweile gibt es 6.386 Stolpersteine im gesamten Stadtgebiet. Vor dem Rathaus erinnern 21 Stolpersteine an Hamburger Abgeordnete, die vom NS-Regime verfolgt und ermordet wurden.

