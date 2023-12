Ab heute neues Liniennetz bei Hamburger S-Bahn Stand: 10.12.2023 00:00 Uhr Die Fahrgäste im Großraum Hamburg müssen sich ab heute an eine neu sortierte Linienführung bei der S-Bahn gewöhnen. Dazu gehört der Abschied von den bisherigen zweistelligen Linienbezeichnungen S11, S21 und S31 mit Beginn des Winterfahrplans.

Im Gegenzug wird die neue Linie S5 eingeführt. Die entfallenden Linien werden in die verbleibenden vier Linien integriert. "Mit dem Start des neuen S-Bahn-Netzes erreichen wir einen Meilenstein", sagt der Chef der Hamburger S-Bahn, Kay Uwe Arnecke. "Das neue Netz macht die S-Bahn nicht nur einfacher und zuverlässiger, sondern schafft auch die Voraussetzungen für die Integration weiterer Linien und Taktverdichtungen."

"S-Bahn-Netz wird viel klarer"

Zudem soll es auf mehreren Verbindungen mehr Fahrten sowie durch den Einsatz von mehr Langzügen ein größeres Platzangebot geben. Aus Sicht des Geschäftsführers des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV), Raimund Brodehl, wird das neue S-Bahn-Netz "im Ganzen viel klarer und eindeutiger". Das schaffe auch die Voraussetzung dafür, die geplanten neuen Linien S4 und S6 in das Netz zu integrieren.

Bewährungsprobe ab Montag im Berufsverkehr

Im neuen S-Bahn-Netz gibt es nur noch die Linien 1, 2, 3 und 5. Die S4 soll in vier Jahren dazu kommen - die Zusatzlinie S6 nach Harburg bis Ende des Jahrzehnts. Die neuen Netzkarten und Beschilderungen hängen an den meisten Stationen schon seit einigen Tagen, ab Sonntag wird auch danach gefahren. Laut Bahn soll das neue Netz nicht nur einfacher und weniger verspätungsanfällig sein. Die Bewährungsprobe kommt wohl erst am Montag im Berufsverkehr.

Tjarks: "Hamburger Süden profitiert am meisten"

Für alle südlich der Elbe soll es nun auch deutlich mehr Platz geben, und zwar dank Langzügen mit neun Wagen, die auf der Linie S3 zukünftig den ganzen Tag fahren sollen. Bei der Vorstellung der Pläne im November hatte Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) gesagt: "Ganz klar profitiert am meisten der Hamburger Süden, weil wir das Kuppeln in Neugraben aufgeben. Wir können permanent leer mit Langzügen ab Neugraben losfahren und die Fahrgäste auf dem Weg zum Hauptbahnhof einsammeln."

