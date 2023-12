ADAC-Vergleich: Teures Parken am Hamburger Flughafen Stand: 13.12.2023 08:57 Uhr Wer am Hamburger Flughafen das falsche Parkhaus wählt, kann eine böse Überraschung erleben. Das zeigt eine Untersuchung des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC).

Der ADAC hat die Parkkosten an den zehn größten deutschen Flughäfen ausgewertet. Demnach ist das Parken am Airport in Fuhlsbüttel am teuersten. So kostet es 561 Euro, wenn man sein Fahrzeug zwei Wochen lang im Parkhaus P5 abstellt. Im Parkhaus P4 sind es immer noch 516 Euro. Beim Parken in Terminalnähe muss man an anderen deutschen Flughäfen erheblich weniger zahlen.

Auf Sondertarife für Dauerparker achten

Autofahrerinnen und Autofahrer, die Geld sparen wollen, sollten ihr Fahrzeug in den Bereichen P1 oder P2 abstellen, denn dort gibt es Sondertarife für Dauerparker. Man kann dort seinen Wagen zwei Wochen lang schon für 183, beziehungsweise 199 Euro parken.

Wer sein Auto lediglich drei Tage stehen lässt, zahlt am Helmut-Schmidt-Flughafen im "Weekend-/Summerspecial-Tarif" 55 Euro. Der Normaltarif ist mit 93 Euro wesentlich teurer. Bei dieser kürzeren Parkdauer ist der Hamburger Flughafen nicht wesentlich teurer als die anderen großen deutschen Flughäfen.

Anreise zum Airport mit S-Bahn am günstigsten

Aber auch wer sein Auto weiter weg parkt und den Shuttle-Service nimmt, zahlt in Hamburg vergleichsweise viel - bis zu 138 Euro. Günstiger sind da Fahrten mit dem Taxi zum Flughafen. Und noch viel günstiger ist die Anreise mit der S-Bahn.

ADAC: Früh um Parkmöglichkeiten kümmern

Christof Tietgen vom ADAC Hansa sagte: "Wir raten so früh wie möglich mit der Planung des Parkens zu beginnen und alle verfügbaren Optionen zu vergleichen." So könnten Rabatte genutzt und viel Geld gespart werden.

