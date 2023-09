ADAC Sommer-Staubilanz: 15 Prozent mehr Staus in Hamburg Stand: 05.09.2023 10:50 Uhr Der Reiseverkehr auf Hamburgs Autobahnen hat stark zugenommen. Das ergibt eine Auswertung des ADAC. Der Automobilclub hat die Ferienwochen von Mitte Juli bis Ende August analysiert.

3.400 Kilometer lang waren alle Staus auf Hamburgs Autobahnen zusammengerechnet - nur während der Sommerferien. Damit mussten die Autofahrerinnen und Autofahrer in 15 Prozent längeren Staus ausharren als vergangenes Jahr. Dabei bemerkte ADAC Hansa Sprecher Christof Tietgen: "Besonders fällt dabei auf, dass die Anzahl der Staus innerhalb der Woche stärker angestiegen ist als an den Wochenenden."

A1 hatte die längsten Staus

Gründe für die Stau-Zunahme nennt der ADAC nicht. Allerdings wird diesen Sommer auf der A1 in Höhe Billstedt Flüsterasphalt aufgebracht. Dafür sperrte die Autobahn-Gesellschaft mehrfach Fahrspuren. So gab es dort auf der A1 auch die längsten Staus der Saison.

Staureichster Tag im Juli

Als staureichster Tag des Sommers wurde der 15. Juli benannt: "11 von 18 Bundesländern waren in den Ferien. Besonders schlimm hat es die A1 getroffen, denn hier gab es 218 Kilometer lange Staus", so Tietgen. So war die A1 das Stausorgenkind des Sommers - mit 500 Staus. Die A7 kam diesmal mit gut 300 Stauungen nur auf Platz zwei.

