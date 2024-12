Stand: 28.12.2024 20:42 Uhr A7 in Richtung Norden nach Unfall gesperrt

Auf der A7 ist es am Samstagabend zwischen Schnelsen-Nord und Quickborn zu einem schweren Unfall gekommen. Insgesamt waren drei Pkw und ein Lkw darin verwickelt, ein Auto überschlug sich. Insgesamt wurden fünf Personen verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Bergungsarbeiten musste die A7 in Richtung Norden am Abend voll gesperrt werden. Dadurch kam es zu Staus.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.12.2024 | 08:00 Uhr