A7 in Hamburg im Juni für ein Wochenende gesperrt

Stand: 16.04.2024 20:09 Uhr

Die Autobahn 7 wird in Hamburg wegen der Bauarbeiten für den Lärmschutztunnel in Altona im Juni erneut gesperrt. Zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und -Heimfeld ist eine 55-stündige Vollsperrung in beide Richtungen geplant.