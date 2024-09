A7 in Hamburg: Wieder Elbtunnel-Vollsperrung Mitte Oktober Mitte Oktober wird die Autobahn 7 in Hamburg zwischen Heimfeld und Stellingen wieder gesperrt: Erst in eine Richtung und später in beide. Insgesamt soll die Sperrung 33 beziehungsweise 55 Stunden dauern.

Die erste Sperrung wird am Freitag, den 11. Oktober ab 21 Uhr nach und nach eingerichtet, ab 22 Uhr ist dann alles gesperrt: Von Heimfeld bis Stellingen, in der Gegenrichtung soll der Verkehr noch bis Sonnabend, den 12. Oktober, 20 Uhr laufen. Auch hier wird schon gegen 19 Uhr begonnen, die Sperrung langsam einzurichten. Dann wird die Autobahn 7 inklusive des Elbtunnels voll gesperrt. Am Montag, den 14. Oktober um 5 Uhr endet die Sperrung. Grund für die Sperrung ist die Erweiterung der A7 von sechs auf acht Fahrstreifen.

Umleitungen werden eingerichtet

Für Autofahrende bedeutet dies eine erhöhte Staugefahr. Es wird großflächige Umleitungen über die A1, A21 und B205 geben:

Richtung Flensburg können Autofahrende ab dem Buchholzer Dreieck (43) und dem Horster Dreieck (40) auf der A1 bleiben, dann die Umleitung über die A21 und B205 nehmen oder in Richtung Hamburger Innenstadt von der A1 über die Elbbrücken und die B4 fahren.

Richtung Flensburg mit dem Ziel Hamburger Innenstadt soll die Abfahrt an der Anschlussstelle Heimfeld (32) der Bedarfsumleitung U7 folgend über die B73 und B75 genutzt werden.

Hafenverkehre aus der Richtung Hannover kommend können ab Heimfeld (32) die Bedarfsumleitung Richtung Hafen nehmen. Aus Richtung Hafen kann die Auffahrt Richtung Süden an der Anschlussstelle Waltershof genutzt werden.

Verkehrsteilnehmende in Richtung Hannover können die Anschlussstelle Stellingen (26) abfahren und dann die Umleitung über die Kieler Straße und den Eimsbütteler Marktplatz nehmen Richtung Elbbrücken.

