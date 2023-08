A7 in Hamburg: Vollsperrung aufgehoben

Stand: 13.08.2023 07:11 Uhr

Wegen Bauarbeiten für die neue Rampe zum Elbtunnel ist ein Abschnitt der Autobahn 7 in Hamburg in der Nacht zu Sonntag voll gesperrt gewesen. Am Morgen wurde der Abschnitt wieder freigegeben.