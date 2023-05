A7 am Elbtunnel nach Unfallschaden wieder frei Stand: 12.05.2023 06:06 Uhr Nach einer mehrspurigen Sperrung aufgrund eines Unfallschadens am Elbtunnel ist die A7 in Richtung Norden wieder vollständig befahrbar.

"Die Spuren wurden pünktlich um 5 Uhr wieder freigegeben", teilte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen mit. Stau gebe es derzeit nicht mehr.

Ein Lastwagen war am Donnerstagmorgen nahe der Anschlussstelle Othmarschen in eine mobile Schutzwand gefahren und hatte diese auf einer Länge von rund 200 Metern beschädigt. Für die Reparatur musste ein Spezialkran aufgestellt werden - ab 21 Uhr war die A7 durch den Elbtunnel in Richtung Norden deshalb nur noch einspurig befahrbar.

