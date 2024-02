A7-Sperrung und S-Bahn-Ersatzverkehr: Die Stauschau für Februar Stand: 01.02.2024 06:00 Uhr Im Februar gibt es im Verkehr in Hamburg wegen Baustellen vor allen Dingen an den Wochenenden Einschränkungen - auf den Straßen bei einer Vollsperrung der Autobahn 7 und bei der S-Bahn auf mehreren Linien.

Auf Hamburgs Straßen sind zwei größere Bauprojekte absehbar: Auf der A7 kommt es zur nächsten 55-Stunden-Vollsperrung - und zwar vom 16. Februar um 22 Uhr bis zum 19. Februar um 5 Uhr zwischen Heimfeld und Volkspark. Diesmal geht es bei der Sperrung um das neue Autobahnkreuz am Hafen, über das langfristig die A26 an die A7 angebunden werden soll.

Sanierungsarbeiten auf der Saarlandstraße

In der Stadt wird es auf der Saarlandstraße eng, weil dort der Abschnitt zwischen Hellbrookstraße und Alte Wöhr saniert wird. Bis Oktober 2024 soll das dauern. Im Februar wird die Baustelle aber erst einmal vorbereitet. Vom 5. bis 9. Februar ist daher stundenweise von 9 bis 15 Uhr eine Spur gesperrt.

Busse statt Bahnen auf Abschnitten der S2, S3 und S5

Im Hamburger S-Bahn-Verkehr gibt es am ersten Februar-Wochenende (3. bis 4. Februar) Probleme bei der S3 und der S5. Hintergrund sind Gleisarbeiten der S-Bahn. Deshalb fahren bei der S3 keine Bahnen zwischen Eidelstedt und Altona und bei der S5 zwischen Elbgaustraße und dem Hauptbahnhof. Die Ersatzbusse fahren zwischen Eidelstedt, Holstenstraße und Altona.

An den Februar-Wochenenden zwei (10. bis 11. Februar), drei (17. bis 18. Februar) und vier (24. bis 25. Februar) wird es dann bei der S2 und der S5 umständlicher - wegen Bauarbeiten an der Sternbrücke. Zwischen Altona und Sternschanze fahren dann statt der S2 Busse. Die Züge der S5 werden zwischen Diebsteich und dem Hauptbahnhof über den Citytunnel umgeleitet. Das heißt: Die Haltestellen Holstenstraße, Sternschanze und Dammtor entfallen an diesen drei Wochenenden im Februar auf der Linie S5.

Bei den U-Bahnen stehen im Februar keine größeren Baustellen an.

Weniger Zugausfälle beim Metronom

Beim Metronom bleibt es beim Ersatzfahrplan bis Ende Juli. Das heißt, es gibt weiter Zugausfälle, weil zu wenig Personal da ist. Ab dem 4. Februar sollen aber rund 30 Prozent weniger Züge ausfallen als noch in letzten Monaten.

