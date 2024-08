Stand: 04.08.2024 09:13 Uhr A7 Brennendes Wohnmobil sorgt für Staus in der Nacht

Auf der A7 in Hamburg hat in der Nacht zum Sonntag ein brennendes Wohnmobil in Höhe Bahrenfeld für lange Staus gesorgt. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug mit Schaum, als Unglücksursache wird ein technischer Defekt vermutet. Durch den starken Rückreiseverkehr vom Christopher Street Dayund dem Wacken Open Air Festival gab es Richtung Süden lange Staus. Erst um kurz nach vier war die A7 wieder frei.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.08.2024 | 09:00 Uhr