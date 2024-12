Stand: 13.12.2024 13:39 Uhr A1 in Hamburg: Neuer Asphalt-Schaden auf Norderelb-Brücke

Nur einen Monat ist die letzte Reparatur her - jetzt muss die Norderelbbrücke der A1 in Hamburg wieder repariert werden. Grund sind Asphaltschäden. Deshalb wird einer der drei Fahrstreifen in Richtung Lübeck gesperrt. Und zwar von kommenden Dienstag bis Mittwoch früh. Betroffen ist der Abschnitt am Dreieck Norderelbe. Über die Brücke fahren täglich mehr als 130-Tausend Fahrzeuge.

